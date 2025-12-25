Пожару в БЦ на юге Москвы присвоили повышенный ранг

Пожару в бизнес-центре "Варшавская Плаза" на юге Москвы присвоили повышенный ранг сложности. По данным МЧС, огнем охвачено уже три этажа – с четвертого по шестой. Площадь возгорания составляет около 40 квадратных метров. Очаг возгорания еще не найден – пожарные проводят разведку, передает ТАСС. Продолжается эвакуация людей из здания. На месте ЧП работают 65 сотрудников МЧС и 18 единиц техники. О пострадавших данных нет. Причина возгорания официально не называется, Shot сообщал, что пожар мог начаться от короткого замыкания.