Пожару в БЦ на юге Москвы присвоили повышенный ранг
Пожару в бизнес-центре "Варшавская Плаза" на юге Москвы присвоили повышенный ранг сложности. По данным МЧС, огнем охвачено уже три этажа – с четвертого по шестой. Площадь возгорания составляет около 40 квадратных метров. Очаг возгорания еще не найден – пожарные проводят разведку, передает ТАСС. Продолжается эвакуация людей из здания. На месте ЧП работают 65 сотрудников МЧС и 18 единиц техники. О пострадавших данных нет. Причина возгорания официально не называется, Shot сообщал, что пожар мог начаться от короткого замыкания.
В бизнес-центре находятся магазины и офисы компаний, рядом – торговый центр For You, станция метро "Нагатинская", железнодорожные ветки и Варшавское шоссе.