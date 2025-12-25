На юге Москвы горит бизнес-центр "Варшавская Плаза"

Пожар произошел в одном из офисов бизнес-центра "Варшавская Плаза" у метро "Нагатинская" на юге Москвы. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас на месте ЧП работают МЧС и экстренные службы, людей эвакуируют из здания.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что огонь охватил несколько помещений и вырывается наружу через окна. Shot сообщает, что возгорание могло начаться в офисе №418, предварительная причина инцидента – короткое замыкание.