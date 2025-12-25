Челябинская область вслед за другими регионами поддержала запрет на склонение к абортам
В Челябинской области готовятся к принятию законодательного акта, направленного на охрану здоровья женщин и улучшение демографической обстановки. Об этом Накануне.RU сообщили в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви.
По данным комиссии, этот шаг обусловлен успехами аналогичных инициатив, принятых в большинстве российских регионов. Согласно официальной статистике, такие меры способствуют значительному снижению числа прерываний беременности. К примеру, в Республике Мордовия в 2024 году зафиксировано уменьшение количества абортов на 51%, в Псковской области — на 24%, в Новгородской области — на 17,8%, в Республике Коми — на 16,2%.
Поддерживая развитие института материнства и стимулируя рождение здоровых детей, власти региона стремятся создать благоприятную среду для роста населения и укрепления семейных традиций. Предложение получило широкую поддержку со стороны общественности и религиозных организаций. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Феодор Лукьянов подчеркнул необходимость формирования нового культурного контекста, ориентированного на ценности человеческой жизни.
Проект прошел первое чтение, большинство депутатов поддержали идею запретительных норм. В настоящий момент предстоит завершение процедуры утверждения закона.