В Гондурасе выборы президента выиграл сторонник Трампа

Лидер Национальной партии Гондураса Насри Асфура с минимальным перевесом одержал победу на президентских выборах. Явка составила свыше 60%.

Подсчет голосов длился почти месяц и сопровождался многочисленными обвинениями сторон, выборы состоялись еще 30 ноября. В итоге Асфура набрал 40,3% голосов, а его конкурент от либеральной партии Сальвадор Насралла - 39,5%. Был и третий участник от правящей партии, но он получил всего 19,3%. Проигравший кандидат не признал результатов выборов, но к протестам не призвал.

Президент США Дональд Трамп публично поддерживал Асфуру и заявил ранее, что если тот не выиграет, то США не будут тратить деньги впустую на эту страну. А 2 декабря Трамп заявил, что Гондурас ждет расплата, если власти страны попытаются остановить подсчет голосов, на которых побеждает его сторонник. "Демократия должна восторжествовать", - предупредил он.

Асфура должен вступить в должность 27 января. Эксперты отмечают, что Гондурас стал еще одной латиноамериканской страной, в которой к власти пришел "трампист". Ранее это произошло в Боливии и Чили.