16 Декабря 2025
Политика За рубежом
Фото: Reuters

Президентом Чили стал сторонник Пиночета

На президентских выборах в Чили победил представитель Республиканской партии Хосе Антонио Каст, набрав во втором туре 58% голосов. Его называют консерватором, а сам он открыто признает себя сторонником диктатора Аугусто Пиночета.

Касту 59 лет, ранее он публично категорически высказывался по разным вопросам. Он призывал депортировать всех нелегальных мигрантов, построить стену на границе с Боливией и Перу, не поддаваться на навязываемую извне климатическую повестку. Каст отрицательно относится к гендерной идеологии и пропаганде половых извращений. При этом он обещал придерживаться максимально рыночного подхода к экономике, сократив роль государства в регулировании экономики. Каст называет себя сторонником президента США Дональда Трампа.

Как пишет Reuters, победа Каста знаменует собой "очередную победу возрождающегося правого движения" в Латинской Америке вслед за Эквадором, Сальвадором и Аргентиной. Он станет первым представителем "крайне правых" на посту президента Чили после Пиночета (1973-1990). Каст не скрывает симпатий к Пиночету, но признает, что в некоторых вопросах он перегибал палку.

Президент Аргентины Хавьер Милей поздравил Каста и заявил, что его победа станет "еще одним шагом нашего региона в защиту жизни, свободы и частной собственности". А президент Боливии Родриго Пас также упомянул просемейные взгляды Каста, он уверен, что тот будет защищать институт семьи.

Сенатор Алексей Пушков отмечает, что "тема миграции и "замещения" коренного населения превратилась в ахилессову пяту глобализаторов и леволибералов: сопротивление этому возрастает повсеместно". Обозреватель Юрий Подоляка пишет, что победа Каста на руку Трампу: все большее количество стран Западного полушария начинают перестраиваться в кильватер американской политики. Но смогут ли США предложить странам региона то, что предлагает Китай, большой вопрос. Так, Аргентина в вопросах экономического взаимодействия ориентируется на Китай.

