На Урале сотрудница ПВЗ месяцами похищала заказанные товары

На Среднем Урале перед судом предстанет бывшая работница пункта выдачи заказов, обвиняемая в мошенничестве. Девушка месяцами похищала товары.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась молодая жительница Новой Ляли. Как показало расследование, однажды она разработала преступный план. Суть его заключалась в следующем: на официальном сайте интернет-магазина через личные кабинеты своей мамы и сожителя девушка заказывала различные товары с указанием доставки в пункт выдачи заказов, где она работала.

После поступления товаров в ПВЗ сотрудница обрабатывала их через личный кабинет менеджера, а затем оформляла отказ от товара в приложении. Далее девушка фиксировала его возврат на пункт выдачи, как "отказанный", и забирала себе, а товару присваивала статус "внескладская подготовка к отгрузке".

В итоге с сентября 2024 по июль 2025 года она похитила более 140 наименований товаров стоимостью более 146 тысяч рублей. Когда все махинации вскрылись, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Сейчас расследование завершено. Дело теперь уже бывшей сотрудницы ПВЗ направлено на рассмотрение в суд.