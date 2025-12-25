ГП требует конфисковать имущество на 2,5 млрд рублей у экс-сотрудника МВД Сатюкова

Генпрокуратура России требует обратить в доход государства имущество и активы бывшего сотрудника управления "К" МВД Георгия Сатюкова и связанных с ним лиц на общую сумму около 2,5 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, иск подан в отношении самого экс-полицейского и пяти аффилированных лиц, включая его родственников. Речь идет не только об объектах недвижимости, купленных на полученные преступным путем средства, но и о коллекционных и дорогостоящих часах.

Ранее сообщалось, что на членов семьи Сатюкова было открыто более 70 банковских, лицевых и брокерских счетов.

Напомним, в 2024 году экс-сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов стали фигурантами уголовного дела о получении взятки. Они навязали "крышу" администратору криптобиржи WES (бывшей BTC) Алексею Иванову. За общее покровительство они получили криптовалюты на сумму почти в 5 млрд рублей. Отмечалось, это самая крупная в истории МВД России взятка.

Фигуранты дела успели скрыться за границу, после чего были объявлены в международный розыск и заочно арестованы судом.

По данным прокуратуры, с января 2020 по декабрь 2021 года Сатюков успел легализовать часть взятки, переведя криптоактивы в деньги и оформив на себя и доверенных лиц дорогостоящее имущество. При этом его официальный доход за 2013–2021 годы составил всего 9,8 млн рублей.