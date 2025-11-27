27 Ноября 2025
Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

У семьи обвиняемого в рекордной взятке экс-сотрудника МВД Сатюкова нашли более 70 счетов

Более 70 банковских, лицевых и брокерских счетов было открыто на членов семьи бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий МВД России Георгия Сатюкова, заочно арестованного по обвинению в получении взятки 5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Денежными средствами и ценными бумагами с этих счетов фактически владели Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов, а оформлены они были на родственников Сатюкова. На его жену было открыто шесть счетов, на брата — 36, остальные 29 — на его родителей.

Напомним, в 2024 году экс-сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов стали фигурантами уголовного дела о получении взятки. Они навязали "крышу" администратору криптобиржи WES (бывшей BTC) Алексею Иванову. За общее покровительство они получили криптовалюты на сумму почти в 5 млрд рублей. Отмечалось, это самая крупная в истории МВД России взятка.

По словам Бастрыкина, Сатюков и его сообщник Дмитрий Соколов часть денег легализовали через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества, в том числе за границей.

Фигуранты дела успели скрыться за границу, после чего были объявлены в международный розыск и заочно арестованы судом.

Теги: сатюков, взятка, мвд


