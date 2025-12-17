17 Декабря 2025
Здравоохранение Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Первая свердловская частная клиника отказалась от абортов

В Свердловской области появилась первая частная клиника, руководство которой приняло решение отказаться от абортов. О своем решении заявил главврач одного из крупных медцентров в регионе "Шанс", акушер-гинеколог высшей категории с 44-летним стажем Александр Беляев.

Нововведение начнет действовать в медучреждении с 1 января 2026 года. Как рассказал Беляев в эфире "4 Канала", причиной такого решения стали морально-этические нормы и демографический спад. В связи с этим, в клинике в целом отказываются от искусственного прерывания беременности - как от мануально-вакуумной аспирации, так и медикаментозной. При этом, врач уверен, что запрет абортов не приведет к их криминализации, ведь с каждой из пациенток будут работать квалифицированные врачи, прошедшие спецподготовку. Если же потенциальную мать не удастся переубедить, ее направят в государственную больницу для дальнейшей работы.

"Повторение криминализации абортов 30-х, 50-х, 70-х годов не наступит. Будет ли решена основная задача улучшения демографических показателей, трудно сказать, но это один из путей решения этой проблемы. Я считаю, учитывая сегодняшнюю ситуацию, коллеги из частных клиник должны подумать: мы призываем их отказаться от искусственного прерывания беременности", - заявил Беляев.

Напомним, что инициатором идеи стала замгубернатора-министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой. По ее словам, такая практика не является повсеместным запретом во всем регионе - каждая частная клиника самостоятельно принимает для себя решение. При этом министр поблагодарила руководителей таких медучреждений за сделанный выбор.

"В государственных женских консультациях, когда приходит женщина с желанием сделать аборт, с ней обязательно работают акушеры- гинекологи, социальные работники, психологи, священнослужители. Наша задача с максимальной заботой постараться убедить женщину отказаться от искусственного прерывания беременности. Если же пациентка настаивает на своем решении, то во всех госбольницах есть возможности для проведения абортов бесплатно в рамках ОМС, в том числе и методом медикаментозного аборта, этим методом сегодня в государственных клиниках осуществляется 70% от общего числа абортов по желанию женщины", - добавила Савинова.

Теги: медцентр Шанс, частная клиника, аборт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

