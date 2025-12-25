Семьи Южного Урала получили к Новому году детские пособия заранее

В Челябинской области семьи с детьми получат государственные выплаты на банковские счета за декабрь досрочно — до Нового года. Об этом Накануне.RU сообщили в Отделении Социального фонда России по региону. Выплаты будут перечислены получателям в два этапа:

Читайте также: В Госдуме снова призвали поднять порог дохода для получения пособия на детей

25 декабря — средства по основным детским мерам поддержки:

— единое пособие семьям с детьми до 17 лет;

— пособия беременным женщинам;

— выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет (как для работающих, так и для неработающих родителей);

— пособие на первого ребенка до 3 лет;

— выплаты семьям военнослужащих, призванных на службу.

26 декабря — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

Средства будут зачислены на банковские счета получателей в течение всего дня 25-26 декабря. Если средства утром ещё не поступили, необходимо дождаться их до конца операционного дня.



Решение о досрочном перечислении пособий принято в связи с приближающимися новогодними праздниками и направлено на своевременное оказание социальной поддержки семьям с детьми.