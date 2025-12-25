В Госдуме снова призвали поднять порог дохода для получения пособия на детей

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала поднять порог среднедушевого дохода в семье для получения единого пособия на детей. Сейчас он должен быть ниже одного прожиточного минимума в регионе, то есть семья должна пребывать в нищете. Депутат считает, что нужно сделать границей полтора прожиточных минимума.

Останина отмечает, что существующему условию "удовлетворяют" только 30% российских детей. Она напоминает, что с 2026 года начнется выплата за счет нового налогового вычета для семей с детьми. И эта выплата полагается семьям с двумя и более детьми, где средний доход на одного члена семьи составляет как раз до полутора прожиточных минимумов в регионе. Нужно ввести его и для единого пособия, считает депутат.

Накануне.RU анализировало, что арифметически получается, что список получателей выплат на детей, с учетом размера этих выплат, увеличится на 20-25%. Но большинство семей с детьми по-прежнему остаются без какой-либо поддержки, отмечают просемейные организации и эксперты.