Экс-сотрудник уральской колонии получил срок за передачу лекарства заключенному

На Среднем Урале экс-сотрудник колонии получил срок за передачу лекарства одному из заключенных.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказался бывший начальник отряда ИК №13 Владимир Кропотов. Лейтенант внутренней службы признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как показало расследование, в 2023 году Кропотов, используя служебное положение, наладил отношения с одним из осужденных. Сотрудник ФСИН регулярно передавал заключенному лекарственный препарат для лечения нейропатической боли. За это тюремщик получал денежное вознаграждение через посредника. В итоге он был изобличен сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области.

Сам Кропотов признал свою вину. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил ему 3,5 года колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 2 года.

Как уточнили в суде, приговор может быть обжалован в течение 15 суток.