В аэропорту Челябинска на прилет и вылет задерживаются 9 рейсов

В международном аэропорту Челябинска на прилет и вылет задерживаются 9 рейсов. Это следует из данных на онлайн-табло движения воздушных судов.

По данным на утро 25 декабря, девять рейсов были вынуждены изменить свое расписание. Среди них: рейс U6 2812 из Душанбе, рейсы ДР 6567 и ДР 413 из Москвы, рейс ДР 549 из Санкт-Петербурга и SU 1092 из российской столицы. Эти самолёты прибыли позже запланированного времени от одного часа до почти семи часов.

Также возникли проблемы с вылетом рейсов: рейс ДР 6568 в Москву, рейс ДР 550 в Санкт-Петербург, рейс SU 1093 в Москву и рейс U6 1323 в Краснодар находятся в ожидании вылета.

По словам представителей Росавиации, ограничение на приём и выпуск самолётов было вызвано необходимостью соблюдения мер авиационной безопасности. Например, аэродром в Краснодаре принял решение ограничить своё функционирование по прибытиям и отправлениям с 09:00 до 19:00 местного времени.