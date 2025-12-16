"Аэрофлот" будет онлайн выдавать справки о задержках или отменах рейсов

Авиакомпания "Аэрофлот" запустила онлайн выдачу трёх видов справок. Речь идёт о документах о подтверждении перелёта, приобретении и стоимости перевозки, а также об отмене или задержке рейса.

Чтобы получить справку, необходимо заполнить короткую онлайн-заявку. Дата рейса не должна быть позднее двух лет от даты запроса. Справка, подписанная электронной цифровой подписью, имеет полную юридическую силу и формируется моментально.

Пассажир получит документ на электронную почту, указанную при оформлении заявки. Сервис будет пользоваться спросом у путешественников, которым необходимы подтверждающие документы о полёте, сообщает пресс-служба перевозчика.