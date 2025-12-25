Путину передан список осужденных для возможного помилования

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева представила главе государства Владимиру Путину список осужденных граждан, которых можно было бы помиловать.

Ранее, на заседании совета, она лишь обозначила категории таких осужденных. Глава СПЧ Валерий Фадеев, поддержавший инициативу коллеги, уточнил, что не стоит ждать быстрого решения — помилования, в отличие от амнистий, не привязаны строго к праздничным датам и могут быть рассмотрены в любое время, сообщает "Коммерсант".

Главу государства просили помиловать инвалидов и женщин с детьми, впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления.