Путин рассмотрит предложение по новогоднему помилованию

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева попросила главу государства Владимира Путина помиловать инвалидов и женщин с детьми, впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Меркачева на заседании СПЧ указала, что традиционно просит о помилованиях, и попросила президента подарить людям праздничное чудо в преддверии Нового года.

"Впереди Новый год, рождественские праздники — пусть мамы будут с детьми, пусть больные, немощные окажутся рядом с близкими или просто с теми, кто готов их поддержать. Такое праздничное чудо. Подарите его, Владимир Владимирович", — сказала она. Путин ответил, что рассмотрит предложение Меркачевой.

В ноябре 2024 года Меркачева сообщала, что заключенные в РФ женщины массово попросили Путина о помиловании. По ее словам, их вдохновило то, что к 8 марта президент помиловал более 50 арестанток, сообщает Forbes.