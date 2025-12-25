Собянин призвал геймеров отправляться на фронт операторами дронов

Мэр Сергей Собянин в своём выступлении перед Мосгордумой связал популярность видеоигр с потребностями армии.

Он заявил о возможности использовать игровой опыт москвичей в войсках беспилотных систем и призвал геймеров заключать контракты с Минобороны для службы операторами дронов. Глава города отметил высокий уровень столичных игроков, которые часто побеждают на общероссийских соревнованиях, и указал, что их умения актуальны для современных военных подразделений.

Собянин также сообщил, что в структуре Минобороны формируются специальные части, где кандидаты с соответствующими навыками могут рассчитывать на особое отношение и преференции.

Кроме того, мэр оценил дефицит кадров в Москве в полмиллиона человек.