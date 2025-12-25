Собянин оценил дефицит кадров в Москве в полмиллиона человек

Кадровый голод в Москве достиг полумиллиона человек.

Как заявил мэр Сергей Собянин, из-за демографического кризиса проблема будет только нарастать. Особенно сложно найти квалифицированных рабочих, на которых приходится 70% открытых вакансий. "Раньше рынок образования был перекошен в пользу вузов, а колледжи не котировались", — напомнил глава города, добавив, что сейчас мегаполис прикладывает усилия для исправления ситуации.

Столица является абсолютным лидером по количеству вакансий в России — почти каждое пятое предложение о работе (19%) приходится на Москву, сообщили в hh.ru. Эксперты отмечают, что сфера рабочих профессий демонстрирует стабильность и рост зарплат.

Самый острый дефицит, по их данным, наблюдается в массовых специальностях: поварах, пекарях, продавцах и операторах линий, сообщает Forbes.

Напомним, по прогнозам, в 2026 году Россия примет не менее 40 тыс. рабочих из Индии. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями в области устойчивого развития Борис Титов. По его словам, окончательные цифры будут известны позже.