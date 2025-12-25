В Бурятии построят "суперколонию" для заключенных

Новый начальник УФСИН России по Бурятии Максим Свись заявил, что проект строительства в Улан-Удэ колонии объединенного типа на 3 тыс. мест не отменен и будет реализован.

Проект включен в федеральную целевую программу согласно постановлению правительства от 20 августа. Согласно планам, строительство запланировано на 2031–2035 годы. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы.

Данное заявление контрастирует с позицией, высказанной год назад главой республики Алексеем Цыденовым, который заявлял об отсрочке проекта из-за отсутствия финансирования и падения его актуальности.

Изначально о планах строительства "суперколонии" стоимостью свыше 20 млрд руб. стало известно в 2023 году. После протестов жителей против размещения объекта в спальном районе, под строительство был выбран участок в микрорайоне Энергетик, что также вызвало волну недовольства из-за планируемой вырубки леса и близости к жилой застройке, сообщает Forbes.