Число мест для реабилитации ветеранов СВО в центрах соцфонда в Костромской области увеличат на 40%

В ноябре 2025 года Сергей Ситников обратился к региональному отделению Социального фонда России с поручением найти возможность увеличить количество путевок в реабилитационные центры для костромичей - участников специальной военной операции.

Сегодня на ежедневном оперативном совещании губернатору доложили, что это поручение исполнено. В 2026 году число мест в реабилитационные центры для костромичей - участников спецоперации будет увеличено на 40%.

Таким образом, если в 2025 году пройти санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию смогли 82 участника спецоперации, то в следующем году поправить свое здоровье смогут 110 ветеранов боевых действий. При этом, в случае необходимости количество путевок будет увеличено.

Также в 2026 году участникам СВО, которым была установлена инвалидность I группы, а также по медицинским показаниям, реабилитация и возможность санаторно-курортного лечения будет предоставляться с сопровождением. Расходы на питание, проживание и проезд сопровождающих лиц будет нести социальный фонд.