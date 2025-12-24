25 Декабря 2025
Армия и ВПК Костромская область
Фото: adm44.ru

Программа обучения участников СВО предпринимательству стартует в Костромской области

В Костромской области по инициативе губернатора Сергея Ситникова впервые в стране была разработана комплексная программа поддержки участников СВО и членов их семей. Одним из основных направлений программы является содействие социальной и профессиональной адаптации ветеранов, в том числе по трудоустройству военнослужащих, которые возвращаются из зоны боев.

На данный момент в регионе организована помощь ветеранам спецоперации в повышении их квалификации, а также профессиональном обучении и переобучении, в получении новой профессии и вовлечении в предпринимательскую деятельность.

Организатором помощи участникам спецоперации выступает центр «Мой бизнес». Сейчас проходит процедура заключения договора о проведении программы, в которую будет включено несколько модулей: основы законодательства для бизнеса, выбор формы собственности, основы налогообложения, грантовая поддержка предпринимателей, особенности ведения переговоров, финансовое планирование и управление денежными потоками, управление персоналом, маркетинг, психологическая адаптация и др.

(2025)|Фото: adm44.ru

Старт реализации программы запланирован на январь 2026 года.

Кроме того, специалисты центра «Мой бизнес» готовы обеспечить консультационное сопровождение для ветеранов СВО в части разработки бизнес-плана для заключения социального контракта. В Костромской области уже 58 человек зарегистрировались в качестве самозанятых граждан и проводят предпринимательскую деятельность в сферах швейного производства, ремонта квартир и обуви, доставки, грузоперевозок, курьерских услуг, аренды строительной техники, ремонта автомобилей, мебельного производства и др.

Теги: сергей ситников, ветераны сво, центр мой бизнес, трудоустройство


