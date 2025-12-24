В Югре назначен и.о. главы Лангепаса

Назначен и.о. главы Лангепаса, одного из "якорных" городов нефтяной компании "Лукойл". И.о. главы стал Владимир Степура.

Вся его трудовая биография неразрывно связана с Югрой. Здесь он прошёл огромный профессиональный путь. Начинал с должности слесаря-ремонтника и более четверти века посвятил работе в нефтяной отрасли. С 2013 г. успешно трудился в сфере менеджмента. Сначала – в качестве главы администрации Когалыма, а затем в течение семи лет возглавлял город Покачи, сообщает администрация Лангепаса.

18 декабря теперь уже бывший глава Лангепаса Сергей Горобченко сообщил, что принял решение досрочно сложить полномочия главы города. 23 декабря было его последним рабочим днем. Горобченко проработал мэром Лангепаса чуть больше четырёх лет - пост он получил 1 ноября 2021 г.