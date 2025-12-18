Глава Лангепаса Сергей Горобченко сообщил об отставке

Глава Лангепаса Сергей Горобченко сообщил, что принял решение досрочно сложить полномочия главы города, передает корреспондент Накануне.RU.

23 декабря станет его последним рабочим днем.

"Честно говоря, решение это далось нелегко. За годы, которые я провел в Лангепасе, он стал для меня по-настоящему родным. Это было время серьезной работы, амбициозных планов и достижений. Вместе с вами мы прошли большой путь, реализовали десятки масштабных проектов и заложили прочную основу для дальнейшего развития. Уверен, что имеющиеся наработки станут прочным фундаментом для новых серьёзных достижений и побед. Отдельно хочу поблагодарить своих коллег — вы были моей надежной опорой, и я горжусь тем, что работал плечом к плечу с настоящими профессионалами, людьми, искренне преданными своему делу, своему краю, своим землякам. А вам, дорогие жители, спасибо за ваше понимание, за инициативность, неравнодушие. Согласитесь: вместе мы были отличной командой", - написал он в своих соцсетях.

Горобченко заявил, что "не прощается" и пожелал городу дальнейшего развития и процветания.