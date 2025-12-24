В Тюменской области в новогодние праздники будет безопасно

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что в новогодние и рождественские дни в регионе будут усилены меры безопасности.

Это касается праздничных площадок, социальных объектов, мест массового пребывания людей. Решения приняты на заседании областной антитеррористической комиссии. Сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС в праздничные дни будут нести службу в усиленном режиме. Коллеги заверили: сил и средств достаточно.

"Дорогие земляки, прошу соблюдать правила дорожного движения и пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких. Пусть праздники пройдут спокойно и радостно", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Ранее Тюменская область заняла восемь призовых мест по итогам I национальной премии "Безопасный город". Награду вручили заместителю губернатора Тюменской области Эдуарду Бакиеву. Награждение произошло в Москве. Первое место региону принесли Сервис мониторинга паводковой ситуации в Тюменской области "Паводки" и Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области.

Второе место регион получил в пяти номинациях. Победу принесли такие решения как Единый центр оперативного реагирования – ключевой инструмент в вопросах безопасности жизнедеятельности, Интеллектуальная транспортная система Тюменской области, Система информационной безопасности Тюменской области, Информационная система "Книга памяти Тюменской области". Также Тюменская область заняла II место в номинации “Цифровая грамотность”. Третье место получила Автоматизированная система видеомониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров "Лесохранитель".