В СПЧ возмущены наказанием отца, которого заставили извиняться на камеру

Член СПЧ главред ИА "Регнум" Марина Ахмедова возмутилась публичным унижением отца мальчика в садике Челябинска.

Как сообщалось, он ругался матом за то, что его ребенок единственный не получил подарка на новогоднем утреннике (его вручили позже). Его вызвали в прокуратуру и заставили извиниться на камеру. Также его могут арестовать на срок до 15 суток.

Ахмедова возмущена именно извинениями на камеру. Даже если мужчина не прав и совершил то, что было квалифицировано как мелкое хулиганство, это не повод его унижать, считает она. Ему было очень обидно, а для ребенка это может быть травма на всю жизнь. Матерщину она не одобряет, но подходить к этому инциденту нужно всесторонне.

"Взрослые мамаши, которые снимали это видео, а потом слили каналам из мести или за деньги, могли бы запросто решить эту ситуацию – какому-то малышу не хватило подарка, дети, давайте поделимся с ним! И это научило бы детей делиться. Я уж помолчу про детский сад, который приглашает аниматора и не проверяет количество подарков. Не выдать одному ребенку подарок – это ЧП. Которое разрушает веру в маленькой душе. И отца я очень хорошо могу понять", – написала Ахмедова.

Ее люди связались с задержанным, и он рассказал, что его сын потом плакал в раздевалке, потому что Дед Мороз просто отвернулся от него, как от "лишнего" ребенка. Но об этом почему-то никто не говорит, все дружно осуждают мужчину.

"Кому пришла в голову идея с извинениями на камеру? Это где-то прописано в законе, что надо извиняться на камеру? Будет ли теперь Новый год праздником для этой семьи? Что это за моральная деградация все снимать и высылать в видео в телеграм-каналы, которые совершенно бездумно ради трафика готовы опубликовать все? А руководство детского сада прямо ни в чем не виноватое? Как можно не доложить подарок, когда ты имеешь дело с детьми? Это называется халатностью", - считает член СПЧ.

Она приводит выдержки из многих писем из разных городов России в поддержку задержанного. И сообщает, что будет редакционный запрос в ГУ МВД Челябинска по факту извинений на камеру. По ее мнению, эта практика очень сомнительная с моральной точки зрения, если вообще законная.

В комментариях на других страницах многие тоже сомневаются в адекватности наказания. Некоторые отмечают, что сейчас первоклассники матерятся так, что уши вянут, и все это знают, поэтому не стоит преувеличивать вину мужчины. Многие считают, что администрация садика тоже виновата.

"Какие нежные родители, скорее жаловаться. Если бы их ребенку не достался подарок, то неизвестно, как они себя повели бы в этой ситуации. А воспитатели вообще ку-ку? Считать не умеют, сколько детей и сколько подарков, и все заранее подготовить", – написала Алиса З.