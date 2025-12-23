В Челябинске прокуратура проверяет отца, ругавшегося матом из-за того, что его ребенок не получил подарок

В Челябинске отец ребенка, не получившего подарок на новогоднем утреннике в детском саду устроил истерику: начал вести себя агрессивно, ругаться нецензурно в присутствии других детей, сообщают РИА Новости.

Подарок потеряли и нашли позднее. Прокуратура Курчатовского района Челябинска организовала проверку по факту инцидента в дошкольной образовательной организации. Ведомство даст оценку действиям гражданина в части нарушения общественного порядка в присутствии несовершеннолетних и оскорбления иных лиц.

Мужчину вызвали в прокуратуру в среду для дачи объяснений.

Источник издания в правоохранительных органах региона пояснил, что инцидент произошел 22 декабря, подарки были закуплены на всех детей в группе, но во время их перевозки мамой из родительского комитета один из них выпал в автомобиле. В детсаду количество подарков не пересчитали, в итоге выпавший подарок был вручен позже.