Роскачество проверило магазинную красную икру в преддверии Нового года

Роскачество в преддверии Нового года проверило красную икру на прилавках российских магазинов. Всего под проверку попала 21 торговая марка (от 659 до 1686 рублей за 100 грамм). Проверяли по 31 показателю качества и безопасности.

В итоге только пять продуктов соответствуют и обязательным требованиям, и опережающим требованиям стандарта Российской системы качества: "Очень нежная", "Камчатское море", "ВкусВилл", "Сахалинский икорный дом", Metro Chef, сообщили в Роскачестве.

Еще пять брендов соответствуют обязательным требованиям: "Тунгутун", "Корсаков", "Путина", "Меридиан", "365 дней".

"За время работы Роскачества это уже четвертое исследование красной икры, и его результаты показывают: от исследования к исследованию общее качество продукции заметно растет", - отметили в ведомстве.

Но есть и неприятные новости. Так, в икре "Московский рыбокомбинат", "Русское море", "Красное золото", "Деликатеска", "Красная икра" выявлены бактерии группы кишечной палочки. В продуктах "МорМер" и "Горчаков" выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. В икре "Москва на волне" есть превышение нормы по количеству дрожжей.

Патогенные микроорганизмы, в тот числе сальмонеллы, сульфитредуцирующие клостридии и золотистый стафилококк, а также плесени не обнаружены.

Также выяснилось, что в икре стало больше соли, а в 12 продуктах икорного сока было более 1%.