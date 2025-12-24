24 Декабря 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом
Экономика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов в ходе рабочей поездки в Кирово-Чепецк отметил, что в год70-летия город получил новый путепровод

Сегодня губернатор Кировской области Александр Соколов с рабочей поездкой находится в Кирово-Чепецке. 

Глава региона в ходе работы в городе отметил, что в год 70-летия Кирово-Чепецка стартовали важные преобразования в разных сферах его жизни.

"Государство, жители города, предприниматели все вместе смогли сделать важные преобразования к юбилею. С привлечением средств из бюджета в максимально сжатые сроки отремонтировали путепровод. Работы должны были завершиться только летом 2026 года, а путепровод уже работает, подрядчик справился в два раза быстрее срока: вместо 14 месяцев уложился в полгода. Благодарю всех дорожников, кто сделал это возможным", — сказал Александр Соколов.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Губернатор особо отметил работу минтранса Кировской области, позволившую наладить четкое оперативное взаимодействие со всеми отраслевыми службами, в результате чего работы выполняются в срок и качественно.

Реконструкция путепровода значительно увеличила пропускную способность транспортной артерии: ширина двух полос движения теперь стала 9 метров, создана пешеходная зона, освещение.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

В городе в рамках подготовки к юбилею отремонтирован ряд социальных учреждений.

"Работы будем продолжать. В следующем году откроем в городе новый автовокзал, отремонтируем вместе с бизнесом самый большой концертный зал города в музыкальной школе. Благодарю всех, кто принял участие в подготовке к юбилею, в праздновании и своим трудом внес вклад в развитие нашего самого молодого, самого перспективного города", — сказал Александр Соколов.

Теги: александр соколов, кирово-чепецк, 70-летие города, рабочая поездка


