Движение по улице Авангардной в Екатеринбурге перекроют на год

В Екатеринбурге строители на один год закроют движение транспорта по улице Авангардной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет об участке от дома №10 по улице Кировградской до дома №9 по улице Авангардной. Ограничения продлятся с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Как пояснили в мэрии, перекрытие связано со строительством многоэтажного жилого дома в границах улиц Красных Борцов – Уральских Рабочих – Кузнецова – Кировградской. Транспорт будет направлен по улицам Машиностроителей, Кировградской, Красных Борцов и Калинина.

При этом работы на схемы движения общественного транспорта не повлияют.