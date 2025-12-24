В Астрахани задержан планировавший теракты 13-летний подросток

В Астрахани задержан 13-летний подросток, который планировал совершить теракты на территории Астраханской области и Дагестана. Об этом сообщил Советский районный суд города.

Установлено, что подросток 2012 года рождения собрал у себя дома самодельное взрывное устройство, с его помощью он и собирался устроить теракты. Также он создал сообщество в Telegram, где обучал подписчиков изготовлению бомб.

Уголовное дело не возбуждено, так как мальчик не достиг 14-летнего возраста. Подростка отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток.

Ранее в Ульяновске двум подросткам вменили членство в террористической организации, подготовку к теракту, обучение терроризму, а также хулиганство. По данным следствия, они дома сделали самодельные зажигательные устройства. Целью такой подготовки был поджог служебных автомобилей сотрудников полиции у одного из отделов МВД в Ульяновске.