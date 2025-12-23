В Ульяновске двум подросткам вменили членство в террористической организации

В Ульяновске двум подросткам вменили членство в террористической организации, подготовку к теракту, обучение терроризму, а также хулиганство.

По версии следствия, в ноябре 2024 г. подростки в telegram присоединились к группе, пропагандирующей идеи террористической организации. Под влиянием её идей они нарушали закон, фиксировали это на видео, за что получали деньги от кураторов, распространяли идеи среди своего окружения.

В ноябре 2024 – январе 2025 гг. подростки, обучившись, дома сделали самодельные зажигательные устройства. Целью такой подготовки был поджог служебных автомобилей сотрудников полиции у одного из отделов МВД в Ульяновске. В январе 2025 г. эти же дети дважды напали на незнакомых им мужчин. Причина – расовая и национальная ненависть. Нападения они снимали на видео.

Оба подростка арестованы. Дело ушло в суд, сообщает управление СКР по Ульяновской области.