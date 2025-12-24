Песков заявил, что у него нет информации о якобы предложенных Козаком реформах

В Кремле прокомментировали появившиеся сообщения о реформах по улучшению инвестиционного климата, которые якобы предлагал экс-заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

"Не располагаю такой информацией", — сказал РБК пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее издание The New York Times сообщило, что до своего ухода Козак по поручению президента РФ Владимира Путина работал над пакетом предложений по улучшению инвестиционного климата. По данным РБК, в этом плане, предположительно, содержались идеи по экономическим, судебным и правоохранительным реформам, а также был рассмотрен вопрос о возможности амнистии за ненасильственные преступления.

Ранее Песков заявил, что у него нет информации о письме, которое бывший замруководителя администрации президента Дмитрий Козак якобы отправил российскому лидеру после своей отставки.

В сентябре глава государства Владимир Путин освободил замглавы Администрации президента Дмитрия Козака от должности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Козак покидает пост по собственному желанию. Бывший замглавы - один из "долгожителей" Администрации российского президента. Он пришел работать в Кремль в 1999 году. По данным Forbes, Козак был готов уйти из АП еще в 2022 году, после начала спецоперации. Издание сообщало, что он не продолжит государственную службу, он рассматривает различные предложения по переходу в бизнес.