Поддержка региона позволила модернизировать ферму в костромском СПК Колхоз «Родина»

Губернатор Костромской области Сергей Ситников придает особе значение вопросам продовольственной безопасности региона. Производители АПК области, в частности, получают субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, закуп племенного молодняка, возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозстрахования и другие меры поддержки.

В регионе выделяют субсидии предприятиям АПК на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию производственных объектов. Так, например, СПК Колхоз «Родина» на эти цели в результате конкурсного отбора получил более 10 млн рублей.

Колхоз реализует масштабный инвестпроект по реконструкции животноводческой фермы на 120 голов. Также предприятие на собственные и заемные средства восстановило помещение старого коровника, где установили современное оборудование. Общий объем вложений в проект составил более 32 млн рублей.

СПК Колхоз «Родина» - одно из ведущих хозяйств Костромской области занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством молока. Предприятие обладает статусом племенного завода по разведению коров костромской породы. На данный момент в колхозе насчитывается более тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе, 450 коров.