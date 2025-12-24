В Краснотурьинске открыли лабораторию сна для диагностики эпилепсии у детей

В детской больнице Краснотурьинска открыли лабораторию сна для диагностики эпилепсии у детей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

По данным пресс-службы, в новом кабинете врачи проводят длительные обследования работы головного мозга во время сна с помощью электроэнцефалографа с видеонаблюдением. Такое исследование позволяет увидеть эпилептическую активность.

Для работы лаборатории в детском отделении оборудовали отдельную комнату с кроватями для ребенка и сопровождающего взрослого. Это позволяет создать спокойные условия и зафиксировать состояние мозга в момент засыпания, сна и пробуждения. Одновременно специалисты отслеживают работу сердца и общее состояние маленького пациента.

Диагностика эпилепсии безопасна и безболезненна для детей любого возраста. Ее проводят начиная с младенческого возраста и до подросткового. Оборудование также используют для поиска причин судорог, обмороков, головных болей, нарушений сна и задержки речевого развития.