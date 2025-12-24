Власти Югры сообщили, как делают материалы общества "Знание" доступными

Власти Югры сообщили, как окружной филиал общества "Знание" делает свои лекции и фильмы доступными для жителей отделённых населённых пунктов округа.

В департаменте молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры сообщили Накануне.RU, что в округе работает филиал общества "Знание". Он занимается популяризацией знаний, развитием и просвещением молодёжи, формированием чувства гордости за страну и её достижения в науке и технике, спорте, искусстве и других областях. Российское общество "Знание" использует разные форматы мероприятий: просветительские марафоны, лекции-экскурсии, графические новеллы, викторины, экспозиции, видеоролики, профориентационные и обучающие онлайн-курсы. Общество оцифровывает лекции, проводит прямые эфиры, снимает интервью и документальные фильмы.

Напомним, разговор об этом зашёл 15 ноября на курорте "Увильды". В тот день в здравнице состоялась встреча уральского полпреда Артёма Жоги с участниками форума "100 лучших просветителей Уральского федерального округа". Во время общения представитель Югры спросила, есть ли возможность создания в Югре "студий знания", чтобы жители отдаленных населенных пунктов округа тоже могли участвовать в различных встречах. Артём Жога посоветовал обратиться к региональному правительству, чтобы оно помогло в создании таких студий.