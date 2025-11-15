«Сила – в единстве»: На курорте "Увильды" проходит фестиваль «100 лучших просветителей Уральского федерального округа»

В Аргаяшском районе Челябинской области, на курорте "Увильды", прошёл самый насыщенный день фестиваля "100 лучших просветителей УрФО". Мероприятие впервые проходит в уральском регионе. Оно объединило ведущих лекторов-интеллектуалов Общества «Знание» из всех субъектов УрФО, которые поделились лучшими практиками, представили новые идеи и обсудили актуальные задачи развития просветительского движения.

Форум проходит 14-16 ноября на берегу озера Увильды, на одноимённом курорте. Программа включает в себя почти два десятка научных, творческих и образовательных мероприятий. В течение трех дней пройдут лекции по ораторскому мастерству, будет организована групповая работа по постановке и достижению целей, мастер-классы по нескольким ключевым направлениям: психология, наука и образование, самореализация и карьера, медиа, патриотика и СВО. Также участников ждет интеллектуальная игра по мотивам «Что? Где? Когда?», патриотическая викторина «Россия в деталях» и нетворкинг «Клубы по интересам».

Организаторами мероприятия выступили общество "Знание", благотворительный фонд "Траектория будущего" и курорт "Увильды".

В самый насыщенный день фестиваля, 15 ноября, на площадке работали уральский полпред Артём Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Они поучаствовали в большом и открытом диалоге с лучшими просветителями УрФО, среди которых - ученые, общественные деятели, учителя школ и ВУЗов.

Одной из задач форума, как сказал Артём Жога, было собрать вместе лучших просветителей, представить возможность поделиться опытом.

«Очень важно собирать просветителей вместе, чтобы у них была возможность делиться друг с другом своим уникальным опытом, наработками и историями. Уверен, что информация, которую вы здесь получите, будет и в дальнейшем работать на укрепление суверенитета нашей Родины, увеличивая ее культурный, экономический и военный потенциал», – подчеркнул полпред.

Также Артём Жога отдельно отметил, что среди 100 лучших просветителей есть ветераны спецоперации, которые все активно проводят лекции.

«Ребята, которые возвращаются со спецоперации, обладают громадным жизненным опытом, они гиперответственны и поэтому как никто другой могут рассказать молодежи о любви к Родине и чувстве долга», - заявил Артём Жога.

Губернатор Алексей Текслер, приветствуя участников форума на челябинской земле, отметил, что регион – край озёр, а «Увильды» - одна из жемчужин Южного Урала.

«Слово «просветитель» имеет особое значение. Просветитель – это тот, кто доносит не только информацию, но и идею, благодаря которой люди раскрывают для себя новую тему не только на информационном, но и на духовном уровне. Сегодня быть настоящим просветителем сложнее, чем раньше, и условия более жесткие: чтобы собрать аудиторию, быть интересными, получать обратную связь, нужно прилагать гораздо больше усилий. Искренне желаю вам всем стать настоящими просветителями. Хочу поблагодарить Артема Владимировича за внимание к нашему региону – это очень важно», – обратился к участникам фестиваля Алексей Текслер.

Разговор полпреда и губернатора с участниками мероприятия был открытым и насыщенным.

«Своим примером показывать, что нужно стремиться улучшать, как работать над улучшением экономического составляющего нашей жизни, нашей страны, на укрепление суверенитета нашей страны», - сказал в ходе общения Артем Жога.

Алексей Текслер отметил важность просветительской работы, в том числе и для общества «Знание» в части донесения до слушателей знаний о регионах, их особенностях, развитии. Губернатор Южного Урала подчеркнул, что война информационная, умение вести диалог с обществом, противостоять враждебным идеям сегодня крайне важно.

«Война же не только происходит на линии боестолкновений. Сегодня, наверное, главная война - информационная, которая развязана против нашего общества, против нашей страны. Пропаганда, которая распространяется через СМИ, интернете в западном обществе, она направлена на то, чтобы исказить ситуацию. Сегодня главное - борьба за умы и сердца граждан», - сказал Алексей Текслер.

В ходе диалога на площадке форума прозвучало предложение создать на базе «Увильдов» так называемый «уральский Сенеж» - площадку для постоянных встреч и выступлений экспертов. Также было принято решение о создании сообщества просветителей Уральского федерального округа на базе национального мессенджера МАХ и проведении серии совместных лекций.