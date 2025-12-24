Чехия может свернуть "чешскую инициативу" по поставке снарядов Киеву

Совбез Чехии обсудит судьбу "чешской инициативы" по поставке снарядов украинскому режиму, заявил новый премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Он подверг критике непрозрачность этой схемы, но пока еще не решено окончательно свернуть ее. Сама инициатива, по его словам, была хорошей.

Еще перед парламентскими выборами в Чехии в октябре сообщалось, что "чешская инициатива" будет пересмотрена. В том числе о необходимости остановить военную помощь Киеву говорил сам Бабиш. Новый глава Палаты депутатов Томио Окамура тоже выступает категорически против военной помощи. Он призывает власти искать пути прекращения конфликта, а не спонсировать боевые действия. Минобороны подготовит документы о прекращении этого процесса.

Судьба "чешской инициативы" будет обсуждаться 7 января. Она была запущена весной 2024, года руководители Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов с последующей их поставкой Киеву при финансовом обеспечении рядом западных стран. В 2024 году ВСУ получили таким образом 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, в 2025 году - еще больше. Чехия сотрудничала большей частью с Нидерландами и Данией, но также принимали участие еще более 10 стран. Без "чешской инициативы" Киев уже потерял бы Донбасс, заявил ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. По данным Reuters, на "чешскую инициативу" приходится 43% от всего объема боеприпасов, поставленных Киеву.

Напомним, Чехия наряду со Словакией и Венгрией отказалась участвовать в финансировании Киева за счет заимствований.