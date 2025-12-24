Алексей Вихарев и его волонтеры собрали вместе с Ирбитом фуру гуманитарной помощи в зону СВО

Руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев вместе со своим Волонтерским центром помогли Ирбиту с отправкой в зону СВО целой фуры, наполненной гуманитарным грузом. Об этом единоросс написал в своих соцсетях.

Собирали гумпомощь всем городом: студенты Ирбитского политеха, глава города Николай Юдин, администрация Ирбита, предприятия, волонтеры Вихарева и просто неравнодушные граждане. В машину погрузили лишь то, что просили сами участники спецоперации: медикаменты, генераторы, стройматериалы, матрасы, бочки. Также общественники закупили два УАЗа и "Ниву", а местный молочный завод передал сгущенку и другие продукты.

Волонтеры помогли все загрузить, а депутат совместно с руководством города профинансировали отправку.

Стоит отметить, что это уже третья фура, отправленная при содействии единоросса на СВО из Ирбита в уходящем 2025 году. Горожане неоднократно обращались к Алексею Вихареву за помощью. Еще в прошлом году по просьбе прихожан и священника местного Свято-Троицкого храма депутат выслал дорогостоящие запчасти для пяти мотоциклов "Урал" на СВО. Он также принимал в работу обращения по темам пенсионных выплат, экологии, передавал инструменты, технику и оборудование военным и подарки их детям. В декабре 2024 года парламентарий помогал Ирбитскому мотоциклетному заводу и мотоциклу "Урал" выиграть в престижном голосовании и стать "Народным достоянием Среднего Урала".

Ирбит буквально стал вторым местом работы депутата, а потому в 2025 году там открылся филиал Волонтерского центра Алексея Вихарева, до этого времени базирующегося только на территории Екатеринбурга.

"В Ирбите живут удивительные, добрые люди, очень дружные. Сообща мы легко решаем вопросы, особенно те, что касаются поддержки земляков, находящихся в зоне СВО. Вместе победим!" — заключил Алексей Вихарев.

Напомним, что уральский депутат сам несколько раз ездил в ДНР, чтобы встретиться с военнослужащими из батальона "Урал-2", которым ранее совместно с региональным правительством направил фуру с гуманитарной помощью. Он передал военным и жителям ДНР одежду, медикаменты и БПЛА, побывал в местах дислокации военных и на полигонах, организовал благоустройство общественных пространств в Тельманово и мастер-классы для местных волонтеров. За это военные вручили Алексею Вихареву памятную медаль Минобороны.

Участникам СВО Алексей Вихарев помогает с начала спецоперации: на личные средства закупает и отправляет технические устройства для боя, медикаменты, необходимые вещи и другую гуманитарную помощь, оказывает юридическую поддержку, сдачу крови для солдат и помощь военному госпиталю в Екатеринбурге.