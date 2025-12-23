Приближаются морозы. "Россети Урал" просят жителей контролировать мощность электропотребления

Энергетики обратились к потребителям с просьбой контролировать энергопотребление в пиковые моменты нагрузки. Из-за морозов происходит рост нагрузки на электросети и превышение максимальной мощности, на которую рассчитана инфраструктура.

Зачастую это касается активно застраивающихся негазифицированных пригородных населенных пунктов Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Основная причина – превышение максимальной мощности, оформленной при технологическом присоединении.

Для предотвращения превышения максимально разрешенной мощности и обеспечения надежного и качественного электроснабжения специалисты производят мониторинг нагрузки. При выявлении фактов сверхнормативной нагрузки на сетевое оборудование, энергетики будут вводить ограничения через через интеллектуальные приборы учета электроэнергии.

То есть, если жители будут выходить за пределы заявленной мощности, будет происходить отключение, пояснили в компании.

После нормализации уровня нагрузки подача электроэнергии возобновится в полном объеме. В случае, если при снижении нагрузки до допустимых величин электроснабжение дома не восстановилось, клиенту необходимо сообщить в компанию "Россети Урал" по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру 220 с мобильных телефонов (услуга доступна на сетях мобильных операторов связи МегаФон, МТС, Билайн, Т2).

Эти меры необходимы для контроля соблюдения допустимых параметров сети, что позволяет предотвратить выход из строя дорогостоящего оборудование, ремонт которого может продолжаться длительное время, а также для локализации технологических нарушений без распространения на другие населенные пункты.

Компания "Россети Урал" напоминает, что в случае, если клиент по факту превышает максимальную мощность, указанную в акте о технологическом присоединении своего объекта, то ему необходимо подать заявку на ее увеличение. Это можно сделать через Портал-ТП.РФ. Для того чтобы правильно рассчитать необходимую мощность при технологическом присоединении, можно воспользоваться специальным сервисом – онлайн-калькулятором на сайте компании.

Напомним, недавний инцидент в Горном Щиту, когда часть поселка оказалась без электричества в самую морозную ночь года, связан с выходом из строя оборудования в момент превышения нормативной нагрузки