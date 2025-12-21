Горный Щит в мороз остался без электричества из-за перегрузки сети. Энергетики продолжают устранять аварию

Поселок Горный Щит, входящий в Чкаловский район Екатеринбурга, накануне остался без электричества из-за перегрузки сети. Как сообщили в компании "Россети Урал", устранение аварии велось всю ночь без перерыва и сейчас бригада продолжает работать над восстановлением электроснабжения.

По данным энергетиков, кабельно-воздушная линия 10 кВ была повреждена накануне в 19.20 из-за превышения допустимой нагрузки. Незамедлительно были организованы аварийно-восстановительные работы, развернут штаб для координации. Энергетики работают в круглосуточном режиме. Для частичного восстановления электроснабжения жилых домов были подключены 4 резервных источника электроснабжения.

В настоящее время аварийно‑восстановительные работы продолжаются. Специалисты ведут монтаж и диагностику восстановленного участка линии. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы в ближайшее время нормализовать электроснабжение всех потребителей населенного пункта.

В компании вновь напомнили о необходимости контролировать суммарную мощность включенных электроприборов.

Отметим, что минувшие сутки прошли под воздействием фронта крайне низких температур. По данным паблика Погода в Екатеринбурге, ночью в городе воздух остыл до -27.2, что может стать самым низким показателем за 2025 год, если в следующие 10 дней воздух не остынет еще сильнее.