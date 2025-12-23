Зимой строить выгодно: топ-5 самых прибыльных строительных профессий Челябинской области

Начало зимы стало временем повышенного спроса на ключевые рабочие специальности в строительной отрасли Челябинской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Авито Работы".

Читайте также: Россияне рассматривают по несколько профессий при поиске работы

По данным пресс-службы, арматурщики оказались абсолютными фаворитами сезона: спрос на них вырос на 50%, а средняя зарплата составляет более 147 тыс. руб.

На втором месте по повышению спроса оказались сварщики. Их труд оплачивается почти вдвое дороже — около 235 тыс. руб. Их показатель роста активности соискателей увеличился на 10%.

Кроме того, значительный спрос сохраняется на монтажников и бетонщиков. Активность первых увеличилась на 6%, а второй сегмент сохраняет устойчивый интерес со стороны работодателя благодаря стабильности рабочего процесса независимо от погодных условий. Средний доход монтажника находится в пределах 105 тысяч рублей, тогда как зарплата бетонщика составляет 150 тысяч рублей.

Завершают перечень популярных направлений маляры. Несмотря на относительно низкий рост активности (всего +3%). Средняя зарплата маляра находится на составляет около 103 тысяч рублей.