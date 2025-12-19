Россияне рассматривают по несколько профессий при поиске работы

На российском рынке труда новый тренд – профессиональные перетоки. Рабочие рассматривают сразу минимум три профессии при поиске работы, а работодатели все чаще предлагают переобучение, к таким выводам приходит "Авито Работа" в свежем дайджесте рынка труда.

"После нескольких лет проактивного и ускоренного найма компании постепенно сбавляют темпы, в то время как соискательская активность растет: за последний год она увеличилась на 16%. При среднем за год уровне безработицы в 2,2% рынок постепенно балансируется, а зарплатная гонка приостанавливается", - говорится в отчете.

Эксперты изучили перетоки в группы "квалифицированных рабочих" и "машинистов и сборщиков". Группами-донорами для "квалифицированных рабочих" по смежному интересу стали разнорабочие (10%), строители и ремонтники (10%), работники сельского, лесного и рыбного хозяйства (8%).

Интерес к вакансиям группы "машинистов и сборщиков" наиболее активно демонстрируют водители (6%), работники промышленности, металлообрабатывающих и отделочных цехов (4%), работники сельского, лесного и рыбного хозяйства (4%).

По итогам исследования "Авито Работы" и OMI стало известно, что профессиональные перетоки свойственны соискателям в возрасте 25–34 лет и 35–44 лет.

Почти половина (49%) респондентов рассматривают переобучение, чаще к этому готовы женщины (57%).