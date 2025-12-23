Перспективы корректной работы WhatsApp* стремятся к нулю - Госдума

В Госдуме считают, что WhatsApp* скоро полностью будет заблокирован в России. И обвинили компанию в пиаре на политических заявлениях.

Ранее мессенджер обвинил власти РФ в попытке лишить россиян защищенного общения в преддверии новогодних праздников.

"WhatsApp* никогда не высказывался, странно. Но я бы не стал перекладывать с больной головы на здоровую. Мы никого не запрещали, мы требуем от всех соблюдения законодательства. У WhatsApp* было море времени, годы, чтобы выполнить все наши требования, "приземлиться" в России и взаимодействовать с правоохранительными органами. Коллеги никогда не откликались. Если они делают просто политические заявления – это их не красит, это не конструктивно", - заявил журналистам глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия").

"Если захотят что-то изменить – пусть изменят. Но я в это не верю. Если все будет продолжаться в том же духе – а все будет продолжаться в том же духе, - перспективы корректной работы WhatsApp стремятся к нулю", - резюмировал Боярский.

*принадлежит американской технологической корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией и запрещенной в РФ