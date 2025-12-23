Банк России собрался регулировать криптовалюту на российском рынке

Банк России подготовил концепцию регулирования оборота криптовалют в стране. Приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы.

Согласно концепции, цифровые валюты и стейблкойны являются валютными ценностями. Их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве, но только после прохождения тестирования и не более 300 тыс. руб. в год через одного посредника.

Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных (чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам). Ограничений по объёмам сделок нет. Совершать операции с криптовалютами будет возможно через текущую инфраструктуру.

Также резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом (оплачивая её с иностранных счетов) и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу, но о таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу.

Концепция предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 г. С 1 июля 2027 г. планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность. Эти предложения Банка России направлены в Правительство, сообщает пресс-служба ЦБ.