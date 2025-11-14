Лукашенко: Криптовалюта - хороший вариант уйти от доллара

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает криптовалюту хорошим вариантом ухода от доллара.

Об этом политик заявил во время совещания о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей. Он отметил, что "прочитал всякие записки и мнения".

"У нас сейчас весь мир болеет глобальной проблемой – уйти от зависимости от одной валюты – доллара. И этот процесс будет нарастать. И криптовалюта является, наверное, одним из вариантов ухода", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.