Музыкальный проект ТНТ "Приключения Шурика" сократился на полчаса после "досмотра" в Минкульте

Музыкальный пародийный проект ТНТ "Невероятные приключения Шурика" по мотивам советской и голливудской классики сократится на полчаса после правок, внесенных Министерством культуры, об этом рассказала гендиректор телеканала Тина Канделаки.

Цензуре подвергнута телевизионная версия проекта, а в кинотеатрах будет идти "режиссерская" версия.

"Перед самой премьерой они [авторы проекта] готовили релиз к прокату на основе полученных замечаний от Минкультуры. После них мы многие сцены вырезали. <…> Телевизионная версия будет примерно на полчаса больше киношной. Хоть мы и подчистили практически весь фильм, на ТНТ выйдет запланированная при производстве версия", - сказала Канделаки в интервью "Коммерсанту".

В 2026 году Минкультуры запретит к прокату и распространению в сети фильмы, сериалы и другой контент, не соответствующий российским традиционным духовно-нравственным ценностям.

"Закон об ответственности за размещение контента, не соответствующего традиционным ценностям, был принят с боем, - напомнил недавно председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия"). - Мы до сих пор видим присутствие такого контента на уважаемых платформах, в общем доступе. Поддерживаем неприятие такого контента. Мы должны посылать четкий сигнал продюсерам: снимете такое кино – его нигде показывать не будут".