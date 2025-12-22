"Снимете такое кино – его нигде показывать не будут": Госдума послала сигнал продюсерам

В Госдуме назвали "запоздалыми" действия Роскомнадзора и других ведомств по предотвращению появления в сети деструктивного контента, ориентированного на детей.

"В цифровой среде очень много проблем. Враг научился пользоваться цифровой средой, чтобы достучаться до наших детей. К сожалению, враг призывает к деструктивным действиям в реальном мире. Это крайне недопустимо. Сейчас активно ведется блокировка, но, как правило, блокировка запаздывает. С детьми не работают [государственные ведомства]. А надо перед блокировкой понимать, как там эти дети оказались. Дети уходят от поддержки, которая им может быть оказана. Мы направили уже в правительство обращение по этому поводу", - заявила на экспертном совете вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия").

"Нам важно создавать столько положительного контента, чтобы негативный даже не был заметен в этом объеме. И цифровой контент не должен отделяться от офлайн-активностей", - добавила Кузнецова.

"Закон об ответственности за размещение контента, не соответствующего традиционным ценностям, был принят с боем, - напомнил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия"). - Мы до сих пор видим присутствие такого контента на уважаемых платформах, в общем доступе. Поддерживаем неприятие такого контента. Мы должны посылать четкий сигнал продюсерам: снимете такое кино – его нигде показывать не будут".

Также Боярский рассказал, что законопроект об обязательной маркировке ИИ-контента есть на рассмотрении в его комитете. "Но, возможно, скоро будет проще маркировать то, что создано человеком без участия ИИ", - иронизирует Боярский.

По словам парламентария, до Нового года правительство может внести поправки о том, что использование дипфейков будет отягчающим обстоятельством при совершении любых правонарушений.