В Великобритании запретят варку живых раков и крабов

В Великобритании будет введен запрет на варку живых крабов, омаров и других ракообразных. Этот метод умерщвления животных и одновременно их приготовления признан негуманным. Альтернативными методами являются замораживание и электрический шок. Защитники прав животных празднуют победу, а поставщики морепродуктов, пищевая промышленность и общепит переживают, что теперь качество морепродуктов снизится, а цены, наоборот, вырастут.

Запрет основан на законе, принятом еще в 2022 году. Этот документ признает, что беспозвоночные, включая лобстеров, крабов, осьминогов и других десятиногих ракообразных (декаподов), способны испытывать боль и страдания. Министерство охраны окружающей среды Великобритании заявило, что живая варка недопустима, так как вызывает у животных серьёзные страдания.

Великобритания присоединилась к ряду стран, где подобная практика уже запрещена, включая Швейцарию, Норвегию и Новую Зеландию.

В России нет законодательного запрета на варку раков в живом виде. В статье 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными") ракообразные не включены в перечень животных, подлежащих защите от жестокого обращения. В этой статье под животными понимаются только высшие позвоночные — млекопитающие и птицы.

Основная причина, по которой раков традиционно варят живыми, — гигиеническая. После смерти в их теле быстро начинаются процессы разложения, особенно если рак незадолго до этого питался падалью. Бактерии из пищеварительного тракта могут сделать мясо несъедобным и опасным для человека. Варка живых раков позволяет минимизировать риск отравления.