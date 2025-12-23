В Алтайском крае глава округа ушёл в отставку ради СВО

Глава Залесовского муниципального округа Алтайского края Александр Пластеев сменил кабинет на окоп – он решил стать бойцом специальной военной операции.

"В непростой для нашей страны и каждого из нас период принял решение сложить с себя полномочия главы округа и уйти на фронт, чтобы участвовать в специальной военной операции", - написал Пластеев в своём telegram-канале.

Главой Залесовского района, затем округа он был восемь лет.

"Все годы проведения СВО меня не отпускала мысль пойти туда добровольцем. И вот, как говорится, созрел. Мое решение не связано с недовольством жизнью или какими-то проблемами. Я просто решил сменить сферу деятельности и на деле поддержать тех, кто стоит на передовой, вступив в ряды наших отважных бойцов. Верю, что моя энергия и желание помочь будут полезны", - написал Пластеев.