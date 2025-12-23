Югру поделили на округа

Депутаты думы Югры утвердили создание в регионе округов. Решения стали частью перехода на одноуровневую систему управления.

Появились Белоярский, Берёзовский, Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Советский, Сургутский и Ханты-Мансийский округа. С докладами выступили главы районов с такими же названиями (за исключением Нижневартовского, доклад о котором сделала председатель думы района Елена Поль).

Изменения вызвали бурную дискуссию. Депутат от КПРФ Алексей Савинцев считает, что такое новшество отдалит власть от жителей. Его коллега, бывший глава Кондинского района Анатолий Дубовик счёл реформу правильной.